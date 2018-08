Mariana Ferrão se machuca nos ensaios de 'Dança dos Famosos' e chora muito

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora da Globo Mariana Ferrão, 40, usou seu perfil em uma rede social para desabafar sobre as dores que sentiu em todo o corpo após o ensaio para a 15ª edição do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão.

Aos prantos, Mariana disse que machucou a perna e as costas durante os treinos para a apresentação do próximo domingo e que não imaginava que seria tão difícil.

"Tá doendo tudo, tudo tá doendo. Muito cansaço, muito. [...] Machucou minha perna na última pegada. Parece que não tem nenhum lugar do corpo que não está doendo", afirmou em seu Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas).

A apresentadora disse ainda que teve de ligar com a vergonha e a insegurança na hora de provar o figurino para sua apresentação, um body sem sutiã.

"Ter de olhar para o meu peito, que simplesmente acabou com a amamentação, e ter que aceitar. Ter que se olhar e não se sentir sensual dançando daquele jeito. É difícil, muitas coisas passam pela cabeça", afirmou Mariana, que é mãe de Miguel, 4, e João, 2.

Ela conta ainda que tentou antecipar o voo da ponte aérea entre São Paulo, onde ocorrem os ensaios, e o Rio, onde mora, mas não conseguiu.

"Pedi um remédio para um cara da fila [para pedir a antecipação do voo] para ver se melhora um pouco a dor, dá uma relaxada na musculatura."

A apresentadora revelou ainda estar nervosa com a apresentação. "Vai chegando perto, você vai ficando nervoso. Não imaginei que ia ser tão árduo assim, essa superação."