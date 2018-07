Mariana Gross estreia ao lado de Chico Pinheiro no "Bom Dia Brasil"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O "Bom Dia Brasil" desta segunda-feira (16) apresentou uma novidade ao público: a estreia da jornalista Mariana Gross ao lado de Chico Pinheiro na bancada do telejornal.

Ela abriu o jornal com a notícia da vitória da França na Copa do Mundo. "A gente começa essa edição do 'Bom Dia' em clima de despedida, Chico Pinheiro. Que pena!", disse Mariana, referindo-se ao fim do Mundial.

"Que pena, mas eu comemoro Mariana Gross estreando no 'Bom Dia Brasil' conosco. Muito bem-vinda!", disse Chico Pinheiro.

No Twitter, telespectadores deram os parabéns para a nova âncora. "Mariana Gross no #BomDiaBrasil. Ela merece", disse um internauta. "Bom começar o dia e a semana com a presença de Mariana Gross na tela aqui em casa", comentou outro.

Mariana Gross estreou na TV Globo em 2001 como repórter "RJTV". Ela também fez matérias para outros jornais da emissora, como "Jornal da Globo", "Jornal Nacional" e o próprio "Bom Dia Brasil". Atualmente, Mariana apresentava a primeira edição do telejornal local do Rio de Janeiro.

A um internauta, a jornalista explicou que não abandou em definitivo o "RJTV". "Perdemos a Mariana Gross para o 'Bom dia Brasil'. O Rio de janeiro não vive sua melhor fase", falou o telespectador no Twitter. "Perderam não! São só alguns dias! Já já estarei de volta!", afirmou ela.

Mariana estreou no "Bom Dia Brasil" no lugar de Ana Paula Araújo, volta ao posto após um período de folga após a cobertura da Copa do Mundo.