Mariana Rios diz que em 2019 quer se dedicar exclusivamente à música

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariana Rios, 33, revelou que, pelo menos no próximo ano, pretende deixar a atuação de lado e focar totalmente em sua carreira musical.

"No ano que vem, quero estudar e fazer meu trajeto com a música, única e exclusivamente", contou a apresentadora, durante a festa de 30 anos da grife Le Lis Blanc.

Rios afirmou que este é o momento ideal para fazer uma pausa nessa área de sua carreira. "Eu preciso fazer isso agora. Esse ano vai ser 'o' ano."

Ela também disse que tem gostado de ser apresentadora de televisão, e que pretende continuar investindo neste meio. Segundo Rios, o reality The Voice Brasil "abriu as portas" para que ela pudesse fazer algo que sempre gostou: apresentar.

"Conviver com Carlinhos Brown, Ivete, Michel Teló e os diretores musicais não tem preço. É a melhor escola que alguém pode ter na vida. Foram três anos de aprendizado enorme, já que apresentar é muito difícil, ainda mais ao vivo", contou.

Mariana Rios fez uma breve aparição na novela "Totalmente Demais" (2016). Antes disso, foi apresentadora de dois programas e esteve nas novelas "Além do Horizonte" (2013) e "Salve Jorge" (2012).

No ano passado, Rios trabalhou na dublagem do filme infantil "My Little Pony" e participou do programa Popstar, da rede Globo.