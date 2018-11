Mariana Rios posta foto de férias com namorado e exibe anel de noivado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Mariana Rios, 33, ficou noiva do empresário Lucas Kalil Aluano. O anúncio discreto foi feito por ela mesma, neste domingo (25), em suas redes sociais, ao exibir a aliança em fotos do casal durante viagem pela Patagônia chilena. 'Para sempre sua', escreveu.

Fãs e amigos parabenizaram o casal também pelas redes sociais. "Que você seja cada vez mais feliz, amiga", desejou a atriz Milena Toscano. "Que Deus abençoe vocês hoje e sempre", afirmou a apresentadora Vivian Amorim. "Emocionadíssima de casar vocês!!!! #marcelacasamenteira já nervosa", completou a influencer Marcela Tranchesi.

Oficialmente namorando há quase três meses, Mariana afirmou recentemente ao portal F5, da Folha de S.Paulo, que pretende deixar a atuação de lado e focar totalmente em sua carreira musical no próximo ano. "Quero estudar e fazer meu trajeto com a música, única e exclusivamente", afirmou a artista.

"Eu preciso fazer isso agora. Esse ano vai ser 'o' ano", completou ela, que também pretende continuar investindo na carreira de apresentadora. "Conviver com Carlinhos Brown, Ivete, Michel Teló e os diretores musicais não tem preço. É a melhor escola que alguém pode ter na vida", afirmou ela sobre o reality The Voice Brasil.

Mariana fez uma breve aparição na novela "Totalmente Demais" (2016). Antes disso, esteve nas novelas "Além do Horizonte" (2013) e "Salve Jorge" (2012). No ano passado, ela trabalhou também na dublagem do filme infantil "My Little Pony" e participou do programa Popstar, da rede Globo.