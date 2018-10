Mariana Ximenes vota com livro de Clarice Lispector e Fernando Sabino

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Mariana Ximenes, 37, decidiu votar com o livro "Cartas Perto do Coração", de Fernando Sabino e Clarice Lispector. Em seu Instagram, ela escreveu: "Foi assim que eu votei: com o meu coração aliado à razão, pela democracia."

A ação de levar obras literárias durante a votação é adotada por parte da classe artística como manifesto em favor da democracia e contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). "Crime e Castigo", "Para Educar Crianças Feministas" e "Grande Sertão Veredas" são alguns dos livros escolhidos pelos artistas.