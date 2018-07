Marido de Andriely, achada morta na Graciosa, tem prisão preventiva decretada

Redação Bem Paraná

O policial militar Diogo Costa, acusado pela morte da ex-mulher Andriely Gonçalves da Silva, de 22 anos, teve a prisão preventiva decretada nesta sexta-feira (13). A denúncia, feita pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), foi aceita nesta sexta pelo juiz Hermes da Fonseca Neto, da 1ª Vara Criminal de Colombo (Região Metropolitana de Curitiba).

Andriely havia desaparecido em 9 de maio, em Colombo. O corpo foi encontrado no dia 8 de junho na Estrada da Graciosa. Um exame de arcada dentária atestou que o corpo encontrado é o da jovem. Costa, acusado de tê-la assassinado, estava preso temporariamente.

Segundo a decisão, “o réu praticou crime gravíssimo doloso contra a vida da ex-companheira, demonstrando total descaso com a vida humana, o que revela a periculosidade concreta dele e demonstra a necessidade da prisão para evitar que solto volte a delinquir". Pela denúncia, o policial tinha "intenção de se vingar" de um informante da polícia que matinha relacionamento com a estudante. A decisão ainda afirma que Costa teria interesse em destruir provas em vídeo utilizando-se do fato de ser policial militar para atrapalhar a investigação.

A defesa de Costa diz que ainda não foi notificada.