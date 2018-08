Marido de Bella Falconi anuncia nascimento da 2ª filha da nutricionista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu nesta segunda-feira (20) a segunda filha da nutricionista Bella Falconi, 33. O anúncio foi feito pelo marido dela, Ricardo Maguila, em suas redes sociais. "Stella nasceu supersaudável. Obrigado a todos pelas mensagens e orações. Estamos superfelizes e Bella está descansando agora, afinal foi um trabalho!! Rs", disse ele.

Falconi chegou ao hospital pouco depois da meia-noite, com fortes contrações. O horário do nascimento da pequena Stella, no entanto, ainda não foi informado. Segundo Maguila, a primeira foto da criança deverá ser postada em breve pela própria nutricionista, como já havia feito com a primogênita, Victoria.

A nutricionista, que ficou conhecida nas redes sociais pelo corpo sempre sarado, contou ao F5 da Folha de S.Paulo, na semana passada, que teve que pegar mais leve na rotina de malhação nesta segunda gravidez, após diagnóstico de polidramnio, excesso de líquido amniótico no útero que pode causar um parto prematuro.

Ela também passou por um susto quando um exame apontou curva glicêmica alta, sinal de maior risco de diabetes gestacional. "Eu tenho casos de diabetes na família, então sabia que havia este risco. Mas ajustei minha alimentação para que não virasse diabetes gestacional, cortei açúcar e controlei os carboidratos", contou.

Falconi escolheu passar pelo parto de Stella em Orlando, assim como a irmã mais velha, já que ela mora na cidade há 11 anos. A expectativa era para uma amamentação mais tranquila dessa vez. Quando Victoria nasceu, ela teve muita dificuldade por ter pouco leite e bico do seio invertido, o que torna mais difícil para o bebê sugar.