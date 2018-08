Marido de Kelly Key se torna pai da filha da cantora com Latino após mudança em certidão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Kelly Key usou as redes sociais nesta terça-feira (14) para informar que o marido, Mico Freitas, agora é oficialmente pai da sua filha mais velha, Suzanna, 17, fruto de seu casamento com o cantor Latino. Segundo ela, a certidão de nascimento da adolescente foi alterada após autorização da Justiça.

"O Mico não é mais só padrasto da Suzana, ele é mais que isso. Tivemos essa boa notícia enquanto estamos em Portugal. Nós já tínhamos entrado com esse pedido e ele foi aceito, então Suzanna é hoje Freitas, oficialmente. Então vocês podem usar a palavra pai quando se referirem ao Mico na vida da Suzanna", disse ela no Instagram.

Suzanna já tinha homenageado Mico como pai no último domingo (12) pelo Dia dos Pais. "Não convivo com o meu pai de sangue e ele não está muito presente na minha vida como o meu padrasto está. Não sei qual foi a última vez que tirei uma foto com o meu pai", explicou ela, que disse ter mandando uma mensagem ao Latino no dia.

Kelly Key namorou com Latino até 2002, tendo se separado quando Suzana tinha apenas um ano. A cantora tem mais dois filhos, frutos do casamento com Mico: Jaime Vitor, 13, e Artus, 1.

Latino disse ao UOL que foi consultado sobre o pedido de substituição de paternidade e que isso não fará Suzanna deixar de ser sua filha. "É uma sortuda porque terá dois pais, eu que a coloquei no mundo e o pai que a criou", afirmou. "Mico tem um carinho especial por ela. Foi ele quem a criou desde os três anos de idade".

O cantor tem nove filhos, tendo assumido a paternidade do último em maio. "Mais um latinão na família! É com muito orgulho que assumo publicamente mais um filho, que depois de 19 anos decidiu me procurar. Assim que soube da história pedi o DNA, que deu positivo!", disse ele na ocasião.