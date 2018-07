Marido de Serena Williams relembra pós-parto e exalta vice em Wimbledon

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Serena Williams deu um verdadeiro exemplo de superação no último sábado (14), ao voltar a disputar uma final de Grand Slam dez meses após dar à luz. Apesar da derrota para a alemã Angelique Kerber na decisão de Wimbledon, a ex-número 1 do mundo celebrou a atuação, dedicou o resultado a todas as mães e viu o marido fazer uma bonita homenagem.

Pela conta pessoal no Instagram, Alexis Ohanian, esposo da tenista, recordou os momentos de maior tensão, como por exemplo quando se despediu da esposa para uma cirurgia pós-parto. A norte-americana teve complicações sérias na cesariana de emergência e correu risco de morte -o que torna a conquista do vice-campeonato ainda mais impressionante.

“Dias após a nossa pequena menina nascer, eu beijei minha mulher antes da cirurgia e nenhum de nós sabia se ela voltaria. Nós só queríamos que ela sobrevivesse -dez meses depois, ela esteve em uma final de Wimbledon. Parabéns, Angelique Kerber. Serena Williams ganhará um troféu em breve- ela tem o maior de todos esperando por ela em casa. Nossa família sabe que ela vencerá muitos troféus também. Ela está apenas começando. E eu não poderia estar mais orgulhoso”, declarou Alexis Ohanian.

Serena Williams foi surpreendendo ao longo do torneio mais tradicional do tênis. Ainda sem a forma física ideal, conseguiu bater as rivais com certa facilidade e chegar à final como favorita. Angelique Kerber, no entanto, apostou em um jogo corrido, soube se defender bem e a norte-americana sentiu, errando além da conta.