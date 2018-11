Marielle Franco vai virar novo samba-enredo da Mangueira

A Estação Primeira de Mangueira escolheu ontem o samba-enredo para o carnaval de 2019, que terá o tema “História pra Ninar Gente Grande”. A música escolhida faz menção à vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros em março deste ano, e é de autoria de Deivid Domênico Tomaz Miranda, Mama, Marcio Bola, Ronie Oliveira e Danilo Firmino. Em um trecho, o samba diz “Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, Marielles e malês”, em referência à vereadora e, também, à Luísa Mahin, uma das lideranças da Revolta dos Malês, no século 19. Em sua página na internet, a escola diz que o enredo trará as “páginas ausentes” da história brasileira. “Se a história oficial é uma sucessão de versões dos fatos, o enredo que proponho é uma ‘outra versão’. Com um povo chegado a novelas, romances, mocinhos, bandidos, reis, descobridores e princesas, a história do Brasil foi transformada em uma espécie de partida de futebol na qual preferimos ‘torcer’ para quem ‘ganhou’. Esquecemos, porém, que na torcida pelo vitorioso, os vencidos fomos nós.”

CINEMA

Fãs especulam sobre foto que encerrou filmagens de ‘Vingadores 4’

Os diretores Anthony e Joe Russo anunciaram no Twitter, no sábado (13), que encerraram as refilmagens de ‘Vingadores 4’. E os dois aumentaram a curiosidade dos fãs ao postarem uma foto misteriosa na rede social, apenas com a legenda “Wrapped” (embrulhado em um pacote, em tradução livre). Nas redes, os fãs especularam vários motivos e citaram que poderia ser a logomarca do filme, a volta do herói Visão, uma nave espacial, o reflexo no vidro de um carro, a aparição de um novo personagem, um novo cristal ou a volta do Surfista Prateado, personagem Marvel que não apareceu em nenhum filme dos Vingadores. ‘Vingadores 4’ estreia no Brasil em 2 de maio de 2019.

Música

Michael Bublé diz que vai se aposentar e fala da luta do filho contra câncer

O cantor Michael Bublé, 43 anos, afirmou que ele e sua família estão emocionalmente abalados desde que o filho mais velho, Noah, de cinco anos, foi diagnóstico com câncer em 2016. “Você só quer morrer. Nem sei como eu estava respirando”, disse o cantor canadense, em entrevista ao jornal britânico ‘Daily Mail’. “Minha mulher estava na mesma e pensava que eu era o mais forte de nós dois. Eu não fui. Minha mulher foi...”, disse Bublé, que é casado com a atriz argentina Luisana Lopilato, 31, com que tem mais dois filhos, Elias, de dois anos, e Vida, de apenas 11 semanas. No final de 2016, Noah foi diagnosticado com câncer após os médicos suspeitarem de caxumba. Logo após o anúncio, o cantor suspendeu a carreira.

Cinema

‘Venom’ se mantém no topo da bilheteria pela 2ª semana seguida

Em sua segunda semana em cartaz, ‘Venom’ manteve a liderança no ranking de bilheterias neste fim de semana. O longa estrelado por Tom Hardy fez mais US$ 35,7 milhões, valor que novamente superou as estimativas. Com isso, superou ‘Nasce uma Estrela’, que também está na segunda semana e ficou em 2º lugar, com uma bilheteria de US$ 28 milhões. Estreante da semana, ‘O Primeiro Homem’ acabou em 3º, com US$ 16,5 milhões. Os infantis ‘Goosebumps 2: Halloween Assombrado’, com US$ 16,2 milhões, e ‘PéPequeno’, com US$ 9,3 milhões, fecham o top 5.

Níver do dia

Chris de Burgh, Músico irlandês, nascido na Argentina, 70 anos