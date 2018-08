Marília Arraes anuncia candidatura a deputada federal pelo PT

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em nota redigida em conjunto com a executiva de Pernambuco do PT, a vereadora do Recife, Marília Arraes, anunciou neste domingo (5) que será candidata a deputada federal pelo partido.

Neta do ex-governador Miguel Arraes, Marília trabalhava para ser candidata da legenda ao governo pernambucano. Na quarta (1º), o PT retirou o nome da vereadora da disputa, como parte de um acordo com o PSB no estado para facilitar a campanha à reeleição do atual governador, o pessebista Paulo Câmara.

O PSB decidiu se manter neutro na disputa presidencial. Nesse acerto, pessebistas e petistas sacrificaram candidaturas próprias nas eleições estaduais. O PSB, por exemplo, destituiu seu diretório em Minas Gerais e rifou a campanha de Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte.

O comunicado publicado no perfil de Arraes no Facebook diz que a decisão do PT "atropelou o desejo de nossas bases de ter uma candidatura própria, que representasse legitimamente a defesa do presidente Lula".

"Em nome das demais candidaturas que se animaram neste período, em nome das lutas dos movimentos sociais que nos associamos, em nome da militância de base que quer continuar resistindo, em nome da estrela vermelha que brilha no peito dos petistas, Marília Arraes seguirá candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores", afirma o texto.