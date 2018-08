Marília Mendonça diz ter tido emoção e pressão triplicados ao abrir show de Shania em Barretos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A arena da Festa de Peão de Barretos, no interior paulista, foi reservada para as mulheres na noite deste sábado (18). A canadense Shania Twain, 52, fez seu primeiro show no país logo após a apresentação de Marília Mendonça, 23, que falou sentir emoção e pressão triplicados pela presença da colega.

"É uma pressão, não só para mim, mas para toda minha equipe. Toda a montagem tem que ser pensada para que fique bom pra mim e legal na apresentação dela também, sabendo que o show da Shania é o principal, a maioria da galera veio pra ver ela", afirmou a cantora.

Marília falou também que há um certo nervosismo por abrir pela primeira vez um show internacional, que fica ainda pior por ser em Barretos, uma espécie de lugar sagrado. "Não sabia como seria, como íamos fazer, como seria cantar para os fãs da Shania, que vieram de várias partes do mundo".

Foi apenas quando deixou o palco, por volta das 23h, que Marília classificou a experiência como incrível. "Me senti leve e muito bem tratada pelos fãs da Shania", afirmou a cantora, que destacou algumas coisas em comum com a canadense, como o estilo de música e a busca pelo empoderamento feminino.

Passado o turbilhão de emoções, a brasileira agora faz previsões para o próximo ano em Barretos. "Essa foi a terceira vez e teve pressão triplicada, agora estou com medo da quarta. Toda vez que venho a Barretos é uma emoção diferente e muito maior, nunca me acostumo".

Contratada por US$ 1,1 milhão (R$ 4,25 milhões) -maior montante já pago a um artista na história do festival-, Shania era desejo da organização desde a década passada e motivou uma série de alterações para o show no estádio de rodeios do Parque do Peão de Barretos, projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012).

MENOS 20 KG

Marília também falou neste sábado sobre as transformações físicas que passou nos últimos meses após uma dieta restritiva que a fez perder 20 kg. "Hoje me sinto muito melhor, mais saudável, mesmo não passando mais pela dieta rígida do começo, que era para dar uma limpada".

A cantora contou que decidiu passar por essa mudança por conta de problemas de saúde, que afetavam até mesmo suas apresentações. "Tenho 23 anos, não posso parar agora por qualquer problema de saúde. Estaria sendo completamente ingrata com Deus, que está permitindo que eu realize meu sonho."

Apesar disso, ela falou que também enfrentou certa resistência das pessoas, que questionaram suas razões para iniciar essas mudanças. "Primeiro é meu dente amarelado, depois é porque clareei. Ou porque estou gorda, depois porque emagreci. Não dá pra me prender nisso, tenho que focar em mim e nos meus fãs", disse.