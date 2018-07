Marília Mendonça posta foto mais magra e fala que odeia os 'juízes das redes sociais'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Marília Mendonça ganhou elogios ao postar em sua conta no Instagram uma foto bem mais magra. Ela também aproveitou para responder algumas perguntas de fãs e disse que adora usar as redes sociais, mas odeia os "juízes" que vêm no pacote.

"Amo a interação com os fãs, poder compartilhar minha vida com eles. Odeio que os idiotas juízes das redes sociais tenham que vir no pacote. Tinham que dar curso para usar a internet. Sério... Entregaram ela muito fácil na mão de quem não tem o que dizer", afirmou.

O selfie que mostrou a silhueta bem mais fina após a cantora perder cerca de 20 kg acabou ganhando provocando surpresa nos internautas. "Menina, você está maravilhosa", afirmou uma. "Isso que eu chamo de foco, de determinação, de exemplo", afirmou outra. Teve até quem questionasse se era mesmo ela.

Marília também brincou de responder algumas perguntas de fãs e acabou revelando coisas de antes da fama, como o fato de já ter vendido coxinha antes de virar cantora, e um pouco da expectativa para o futuro, como o desejo de ter dois filhos e morar no meio do mato, "sem televisão nem celular".

A cantora passou por algumas transformações nos últimos meses. Além da reeducação alimentar, cortou e clareou as madeixas. "Queria voltar a ser loira também e fazer um corte bem leve, com movimento", disse. "Partiu nova fase... Leve em todos os sentidos!", já havia comentado nas redes sociais.