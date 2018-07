Marília se emociona ao recordar traição de ex-padrasto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marília Mendonça entrou no palco do "Domingão do Faustão" neste domingo (22) esperando que o apresentador reparasse em sua nova silhueta, depois de perder 20 kg, mas acabou se emocionando em sua participação no "Arquivo Confidencial". No quadro, ela ouviu o depoimento do ex-padrasto, lembrando um antigo episódio de traição que ocorreu dentro de casa. Marília abriu o coração ao ouvir Júnior Soares.

"Em toda separação uma das partes perde mais do que a outra. Para eles acredito que não foi fácil, mas ela superou. Fiquei desempregado e surgiu a oportunidade de trabalhar com eles. Já tinham adquirido uma chácara e estavam precisando de alguém. Te agradeço muito pela oportunidade que está me dando, de trabalhar com você e estar mais próximo do João Gustavo", disse ele, referindo-se ao irmão da cantora. "Que você possa me perdoar por algo que fiz a você, à sua mãe, e te agradeço por tudo que você tem feito por mim e minha família", continuou.

A sertaneja respirou fundo. "É uma história bastante complicada. Se eu fiquei tão mal quando ele foi embora, quando aconteceu a traição, é porque ele era um bom pai dentro de casa. Ele foi meu pai por 10 anos, mesmo eu tendo meu pai vivo. Ele cuidava de mim, me criava e me educava como filha. Um cara novo, que me respeitou para caramba, que é uma coisa muito complicada de acontecer. Quando aconteceu, foi realmente um baque, ele sempre foi um bom pai para o meu irmão".

Marília afirma que superou. "Acho que a base da vida da gente é o perdão. Difícil falar da boca para fora, a gente precisa perdoar as pessoas. Essa atitude é uma forma de limpar meu coração quanto a isso. Ele está construindo outra família, aprendeu com os erros e está lá trabalhando com a gente."

"NÃO VAI REPARAR QUE EMAGRECI?"

Antes do momento emotivo, a cantora deu uma discreta alfinetada em Faustão. O apresentador abriu a conversa ignorando a forma nova física, a cantora, após sua segunda música no "Ding Dong", e fez questão de questioná-lo se havia reparado em suas novas curvas. Marília Mendonça mudou hábitos alimentares e perdeu cerca de 20 kg.

"Você não vai falar que eu emagreci, não?", perguntou. "Hã? O quê?", respondeu Faustão, pego de surpresa. Marília repetiu a questão. "Eu achei que era a roupa. Gordinho quando olha pra gordinho fica com vergonha, com inveja", retrucou. "Ah, ele achou que era a roupa", divertiu-se Marília, tirando a jaqueta e fazendo pose para mostrar o resultado da dieta.

"Esperei tanto por esse momento, Brasil", disse. "Ela já faltou duas vezes na pizza", brincou o apresentador. Em seguida, um bolo foi levado ao palco para comemorar os 23 anos da sertaneja, completados neste domingo.

"Meu sonho é ficar muito milionária, pegar aqueles aviões grandões, e viajar com a banda. Por que muitas vezes quero conversar com eles e eles precisam ir embora mais cedo porque vão de ônibus [para os shows]", revelou ela