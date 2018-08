Marilyn Monroe nua em cena arquivada é descoberta por autor de biografia sobre a artista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quarenta e cinco segundos de uma cena cortada do filme "Os Desajustados", de 1961, mostram Marilyn Monroe (1926 -1962) se despindo de um lençol nua na frente de Clark Gable.

A cena foi descoberta pelo escritor Charles Casilo, que lança uma biografia sobre a atriz intitulada "Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon" (" Marilyn Monroe: A Vida Privada de um Ícone Público"), que será lançada nesta terça (14).

Casilo descobriu a imagem ao entrevistar Curtice Taylor, filho do produtor do filme, Frank Taylor. O escritor se surpreendeu ao saber que Curtice mantém as cenas guardadas no antigo escritório do pai desde a morte dele, em 1999.

O diretor John Hudson se recusou a usar as imagens no filme, mas não as destruiu. Na época, Curtice Taylor explicou que havia restrições de censura sobre personagens juntos na cama.

"Os Desajustados" foi ó último filme completo de Marilyn, que faleceu um ano depois com uma overdose de pílulas para dormir.