Marin terá que devolver salários e benefícios para Fifa e Conmebol

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) José Maria Marin, 86, foi sentenciado a pagar sozinho US$ 137.532,60 (cerca de R$ 521 mil) e a dividir com outros condenados um total de US$ 2,14 milhões (R$ 8,1 milhões) pelos escândalos de corrupção conhecidos como Fifagate.

A sentença foi publicada na noite de terça-feira (20). Do valor que pagará sozinho, US$ 19.532,60 (R$ 74 mil) serão devolvidos à Fifa como restituição por salários e benefícios -a entidade queria US$ 97.663 (R$ 369 mil). A Conmebol receberá US$ 118 mil (R$ 447 mil), também por salários e benefícios. A entidade havia pedido US$ 590 mil (R$ 2,2 milhões) na ação.

O total é referente a salários e benefícios (como diárias e passagens) que foram pagos ao cartola de 2012 a 2015, quando ele ocupou cargos na Fifa e na Conmebol. Diferentemente das confederações internacionais, a CBF não se declarou vítima no processo, por isso não receberá nada do cartola.

Com o paraguaio Juan Angél Napout, ex-presidente da Conmebol, o brasileiro terá que dividir US$ 24.001,45 (R$ 90 mil) pelos gastos que a Fifa teve com a preparação de Stephanie Maennl para o julgamento do caso.

Já o pagamento de US$ 2,14 milhões (R$ 8,1 milhões) é dividido entre Marin, Napout e outros condenados até agora pelo esquema. A divisão ainda será definida pelas autoridades dos Estados Unidos.

Esse dinheiro inclui restituição de US$ 40.444,49 (R$ 153 mil) à Fifa. A Concacaf receberá US$ 264.549,60 (cerca de R$ 1 milhão), além de US$ 1,4 milhão (R$ 5,3 milhões) de devolução de gastos com a investigação, entre outros valores. A Conmebol receberá US$ 333.582,75 (R$ 1,3 milhão) de restituição por despesas com a investigação.

A confederação dizia ter direito a US$ 85,4 milhões (R$ 323 milhões) em restituição por perda de receita com as propinas pagas, mas a corte entendeu que não era o caso.

A Justiça dos Estados Unidos também decidiu que Napout terá que restituir sozinho US$ 356.368,12 (R$ 1,3 milhão) à Fifa e à Conmebol.

Em agosto, o ex-presidente da CBF foi condenado a 48 meses de prisão e a pagar multa de US$ 1,2 milhão (R$ 4,5 milhões) pelos crimes cometidos no âmbito do Fifagate. Do período da pena, a estimativa é que Marin cumpra somente 28 meses, com descontos por bom comportamento e abatimento por tempo servido.

A multa foi dividida em seis parcelas, que começarão a ser pagas daqui a seis meses.

Em meados de outubro, José Maria Marin foi transferido para uma penitenciária de segurança baixa em Allenwood, na Pensilvânia.

Desde dezembro de 2017, quando foi condenado por receber propinas e lavar dinheiro no escândalo de corrupção da Fifa, ele estava detido no Metropolitan Detention Center, um presídio do Brooklyn, em Nova York. O local abriga 1.748 presos, segundo dados do centro prisional.

A unidade na Pensilvânia possui 1.242 detentos, que têm acesso a biblioteca e televisão, por exemplo.

Marin foi preso em maio de 2015 na Suíça e extraditado em novembro do mesmo ano para os Estados Unidos.

Condenado por seis crimes cometidos durante sua gestão como presidente da CBF, ele assumiu o cargo em 2012, aos 79 anos, para cumprir o restante do mandato de Ricardo Teixeira, que renunciou.

Ele era o vice-presidente mais velho e, por isso, ficou com o posto, seguindo estatuto da confederação. Antes de ser presidente da CBF, foi vereador, deputado estadual e governador de São Paulo.

As acusações no chamado Fifagate englobam ações de suborno, fraudes e de lavagem de dinheiro. Os cartolas teriam recebido pagamentos ilegais, que começaram em 1991 e atingiram duas gerações de dirigentes e executivos, que movimentaram mais de R$ 564 milhões.

Empresários do marketing esportivo como Alejandro Burzaco, da Torneos y Competencias, J. Hawilla, da Traffic, e Hugo Jinkis e Mariano Jinkis, pai e filho donos da Full Play, teriam subornado os cartolas com viagens de jatinho, banquetes em restaurantes badalados e suítes de hotéis cinco estrelas.

O objetivo dos executivos era obter vantagens na negociação de contratos para terem os direitos de transmissão de partidas das eliminatórias da Copa do Mundo e de outros torneios disputados no continente.

PERFIL - José Maria Marin, 86

Entrou na vida pública nos anos 1960, como vereador de São Paulo. Em 1971, se tornou deputado estadual. Foi vice-governador de São Paulo na chapa de Paulo Maluf, assumindo o cargo de governador do estado de 1982 a 1983. Presidente da Federação Paulista de Futebol nos anos 1980, se tornou vice-presidente da CBF, assumindo o comando da entidade em março de 2012, após a renúncia de Ricardo Teixeira. Deixou o cargo em maio de 2015.