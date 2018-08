Marina Costa leva soul e pop para a Quarta Musical do C La Vie

Redação Bem Paraná com assessoria

A cantora Marina Costa embala o jantar desta quarta-feira (8/8) no C La Vie. O restaurante realiza mais uma edição do seu projeto semanal Quarta Musical, que apresenta música ao vivo e um menu exclusivo com entrada, prato principal e sobremesa a R$ 78 por pessoa. A casa abre às 19h30 com show a partir das 21h, com muito soul e pop. O cardápio normal do C La Vie também estará disponível.



Com a carreira iniciada em 2011, Marina Costa rapidamente ganhou destaque no cenário curitibano. Seu timbre único e facilidade de transitar em diferentes estilos a levaram a participações na televisão, em programas como Superstar e Vídeo Show. Seu repertório valoriza sucessos do pop e do soul, com toques de jazz e blues, ideal para acompanhar o jantar do C La Vie.



O menu da noite é assinado pelo chef da casa, Giuliano Secco, tendo como entrada o Creme de queijo. No prato principal, há o Escalope de Mignon grelhado acompanhado de fetuccini artesanal ao molho de gorgonzola. Como sobremesa, Morangos, uvas e croissant servidos com chocolate belga 70%.



Marina Costa na Quarta Musical do C La Vie

Data: 8 de agosto, quarta-feira

Horário: a casa abre às 19h30, show a partir das 21h

Valor: Menu exclusivo a R$ 78 por pessoa - cardápio regular da casa disponível

Não é cobrado couvert

Endereço: Al. Presidente Taunay, 533 - Batel, Curitiba

Informações e reservas: (41) 3029-9988

www.clavierestaurante.com.br