Marina destaca o fato de ser a única mulher no debate

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marina Silva (Rede) destacou em uma rede social o fato de ser a única mulher que vai participar do debate dos candidatos a presidente nesta quinta-feira (9), exibido pela Band.

Ela deve usar isso para tentar se aproximar do eleitorado feminino, no qual já alcança bons resultados em pesquisas. "Levarei mensagem de respeito e igualdade entre os gêneros", escreveu a candidata no Twitter.

Mais cedo, seu vice, Eduardo Jorge (PV), disse que ela estava "se maquiando" para o debate e que "a candidata vai aparecer intacta e totalmente bonita às 22h na Bandeirantes".