Marina diz que Bolsonaro "amarelou" e ganha aplausos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A candidata Marina Silva (Rede) arrancou aplausos da plateia após dizer que Jair Bolsonaro (PSL) "amarelou" ao se ausentar do debate de presidenciáveis da TV Globo nesta quinta-feira (4).

Ela criticou o capitão reformado por conceder entrevista à TV Record nesta quinta-feira (4), que foi transmitida junto ao debate. "Bolsonaro mais uma vez amarelou."

Bolsonaro foi proibido por seus médicos de participar do programa por estar em recuperação após ser esfaqueado.

Ciro Gomes (PDT) e Henrique Meirelles (MDB) também condenaram a ausência do capitão reformado. Assim como Marina, eles criticaram o fato de Bolsonaro ter concedido uma entrevista à TV Record, embora tenha alegado proibição médica para comparecer ao debate.

Ciro comparou seu caso ao do candidato do PSL e disse que foi a um debate mesmo estando com uma sonda porque o eleitor merece esclarecimentos.

Já Meirelles disse que a entrevista de Bolsonaro à Record se deu sob "absoluto controle" e que isso demonstra que ele não tem condições de governar o país. "O eleitor merece respeito", cobrou Meirelles.