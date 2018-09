Marina rejeita diálogo com 'velha polarização'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao chegar ao debate promovido por Folha de S.Paulo, UOL e SBT, a candidata da Rede, Marina Silva, disse que não vai conversar com os partidos da "velha polarização".

"Tem muita gente aí pregando voto útil, querendo inutilizar o seu voto numa eleição em dois turnos, querendo que quem decida o futuro do Brasil seja as pesquisas", disse.

Segundo Marina, "dialogar a gente deve dialogar sempre, mas nunca na perspectiva de alguém abrir mão da sua candidatura".

"Eu já tinha dialogado com Álvaro Dias, já tinha dialogado com Ciro. Na democracia a gente tem relações civilizadas com os outros candidatos", afirmou.

"Agora não vou conversar com os partidos da velha polarização: PT, PSDB, PMDB, DEM e o centrão tiveram uma oportunidade e estão entregando um país pior do que encontraram. Por isso que nossa campanha vai até o fim."

Marina e Henrique Meirelles (MDB) desistiram na última hora de participar de uma reunião na terça (25) em São Paulo com Geraldo Alckmin (PSDB) e Alvaro Dias (Podemos) a fim de tratar da possibilidade de se unirem em torno de uma candidatura presidencial única de centro na reta final do primeiro turno.