Marina Ruy Barbosa diz que é criativa nos amassos e que ficou quieta depois do primeiro 'eu te amo'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista a Matheus Mazzafera nesta quinta-feira (29), Marina Ruy Barbosa, 23, lembrou de alguns momentos com o marido, Xande Negrão, 33, como quando ele disse "Eu te amo" pela primeira vez -antes mesmo de ela dizer.

"Estávamos em uns amassos", lembra Xande. "Foi emocionante. Estávamos namorando há duas semanas."

Marina afirmou que o marido sempre foi "muito rápido": "Me pediu em namoro no primeiro final de semana da gente junto. Em casamento, com seis meses."

Mazzafera questionou se havia sido bom o momento em que o marido se declarou. "O que eu falei, amor?", perguntou Marina. "Gente, eu sou péssima de memória."

O marido então respondeu: "Ficou quieta". Marina questionou sua atitude na ocasião, mas depois reforçou que ama Xande.

Na entrevista a Mazzafera, Marina também disse ser a mais ciumenta do casal. "Acho que ele é mais tranquilo em todos os sentidos. Acho que porque ele é mais maduro, é mais velho."

Porém, quando questionados sobre "quem é mais fogoso nos amassos", Marina disse que é a mais criativa.