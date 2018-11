Marina Ruy Barbosa mostra mechas cortadas para motivar doação de cabelos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Marina Ruy Barbosa, 23, revelou em suas redes sociais que doou o cabelo cortado no fim de agosto como parte da preparação para sua personagem na novela "O Sétimo Guardião", prevista para novembro. Ela postou uma foto com as mechas para incentivar a doação de cabelos por conta do Outubro Rosa.

"Que tal mudar o visual e ainda ajudar uma causa? Foi o que eu fiz, quando cortei o cabelo para meu novo trabalho na TV e doei a mecha!", escreveu a atriz ao falar de uma ação para incentivar a doação de cabelos que serão encaminhados para a Fundação Laço Rosa e Amor em Mechas, que apoiam mulheres com câncer de mama.

Segundo a Pantene, que está promovendo a ação, serão aceitos todos os tipos de cabelo, inclusive os com química e coloridos, sendo no mínimo 15 cm para a ONG Amor em Mechas e 20 cm para a Fundação Laço Rosa. Ele poderá ser entregue no hair truck que circulará na cidade de São Paulo neste mês.

O Outubro Rosa foi criado há mais de 20 anos e, na época, envolvia a distribuição de laços rosas como forma de alertar sobre o câncer de mama, o mais comum entre as mulheres depois do câncer de pele. Hoje, é o mais famoso dos meses coloridos de conscientização, que inclui o novembro azul e o setembro amarelo.

Veja onde estará o hair truck de doação:

02/out - Walmart - av. Prof. Francisco Morato, 2.585 - Butantã;

03/out - GPA - av. Brigadeiro Luis Antônio, 2.013;

04/out - Clube São Paulo - praça Roberto Gomes Pedrosa, 1;

05/out - Complexo Tatuapé - Domingos Agostim, 91;

06/out - Complexo Tatuapé - Domingos Agostim, 91;

07/out - Walmart - av. Joaquina Ramalho, 340;

09/out - Droga Raia - praça Pan-Americana, 57;

10/out - Carrefour - av. das Nações Unidas, 15.187;

11/out - Carrefour - r. Aquidaban, s/n;

12/out - Complexo Tatuapé - r. Melo Freire, s/n;

13/out - Complexo Tatuapé - r. Melo Freire, s/n;

14/out - Onofre - av. Paulista, 2.408;

16/out - Walmart - r. José Bernardo Medeiros, 237;

17/out - Carrefour - av. Interlagos, 5.800;

18/out - GPA - av. Brigadeiro Luis Antônio, 2.013;

19/out - USP LESTE - av. Arlindo Béttio, 1.000;

20/out - Shopping Praça da Moça - r. Manoel da Nóbrega, 712;

21/out - Shopping Praça da Moça - r. Manoel da Nóbrega, 712;

23/out - Fabrica P&G - r. Francisco Pereira Dutra, 316;

24/out - Fabrica P&G - r. Francisco Pereira Dutra, 316;

25/out - Walmart - r. James Holland, 668;

26/out - Carrefour - av. Piracema, 669;

27/out - Walmart - alameda Araguaia, 2.751

28/out - Walmart - av. dos Autonomistas, 1.828;

30/out - Carrefour - av. dos Autonomistas, 1.542;

31/out - GPA - r. Javari, 403.