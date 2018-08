Marina Silva considera resultado da pesquisa Datafolha favorável

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A equipe de campanha da candidata da Rede, Marina Silva, considerou positivo o resultado da ex-senadora na pesquisa Datafolha, mas avaliou que não há mudança significativa com relação a resultados anteriores.

"O resultado do Datafolha é favorável, mas não muda nossa estratégia", disse Marina em nota.

A candidata aparece em segundo lugar com 16% das intenções de voto em cenário em que o ex-presidente Lula é substituído por Fernando Haddad.

No cenário com o ex-presidente, Marina aparece com 8% da intenção de votos.

O Datafolha ouviu 8.433 pessoas em 313 municípios. A margem de erro do levantamento, uma parceria da Folha de S.Paulo e da TV Globo, é de dois pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%. Levantamento registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR 04023/2018.