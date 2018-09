Marina Silva expõe filhas, toma sopa e critica tiranos em vídeo de campanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de Marina Silva (Rede) divulgará em redes sociais um vídeo com ares de documentário que busca "humanizar" a ex-senadora, com depoimentos de duas de suas filhas sobre a "infância bem difícil" e histórias do passado da candidata.

Moara Silva diz no filme que nunca se apresenta assim, mas tem "muito orgulho" de ser filha de Marina. Ela conta que uma vez estava com a mãe no carro e um homem no trânsito xingou a ex-senadora. "Eu comecei a chorar. Ela virou para mim e falou: 'Você não é fraca, você não precisa chorar'."

Shalon Silva, que é filha mais velha da candidata e dará a ela seu primeiro neto, relembra que aos cinco anos ouviu na escola que as pessoas tomavam banho de chuveiro. Ela diz que chegou para a mãe e perguntou por que a família não possuía um. "Ela levou a gente para o banheiro, furou uma lata de leite e colocou [a vasilha com água] em cima da cabeça da gente."

Até agora, a família da presidenciável não havia aparecido com tanto destaque na campanha. Apenas fotos de Marina com o marido e os quatro filhos tinham sido exibidas em anúncios.

O vídeo apresenta imagens entrecortadas de bastidores da candidatura, mostra o contato dela com membros da equipe e sua chegada em casa após um dia de campanha. Numa das cenas, a candidata toma sopa e, com uma colher, fatia uma banana no prato.

"A gente está vivendo um momento muito difícil na política, que é essa história de que existem os salvadores da pátria", diz ela na gravação. "Só os tiranos oferecem um destino. Os democratas oferecem a possibilidade de uma vida melhor."

A presidenciável também prega a política como uma "oferta de amor" e critica políticos que na eleição colocam "uma musiquinha bonitinha dizendo que tem alguém que vai fazer tudo para você, tudo por você".

Marina tem 7% das intenções de voto no Datafolha e busca ampliar o alcance de sua candidatura para tentar passar ao segundo turno. Ela usou o debate promovido por Folha de S.Paulo, UOL e SBT nesta quarta-feira (26) para se contrapor a Fernando Haddad (PT).