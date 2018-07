Marinho aparece no BID e reforça Grêmio contra o Atlético-MG

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio vai ter Marinho à disposição contra o Atlético-MG, na 13ª rodada do Brasileirão. O meia-atacante teve nome regularizado no sistema da CBF nesta terça-feira (17). Ele deve ficar no banco e ser alternativa para o decorrer do jogo.

Aos 28 anos, Marinho aguardava apenas documentos da federação chinesa e do Changchun Yatai.

O trâmite burocrático foi superado no início desta terça e o nome do jogador acabou sendo publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Durante a semana passada, Marinho chegou a treinar entre os titulares do Grêmio, mas por contingência. As ausências de Everton e Ramiro renderam chance. Com o retorno de ambos, o reforço contratado durante o recesso saída da formação.

Marinho já fez um jogo com a camisa do Grêmio. Foi diante do Corinthians, em amistoso disputado no dia 8, em Itaquera. Ele entrou no intervalo e atuou por 45 minutos.

O Grêmio enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (18), às 21h45 (Brasília), em Porto Alegre. Walter Kannemann, com quadro gripal, deve ser desfalque.

A provável escalação do Grêmio: Marcel Grohe; Léo Moura, Geromel, Bressan e Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan e Everton; André.