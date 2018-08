Marisa Monte e Arnaldo Antunes pedem R$ 220 mil de Doria por danos morais na Justiça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os músicos Marisa Monte e Arnaldo Antunes pedem R$ 220 mil na Justiça, pois alegam danos morais sofridos após um vídeo divulgado pelo ex-prefeito João Doria em que a música "Ainda Bem" ressoava ao fundo, em agosto de 2017.

Segundo Carlos Sampaio, coordenador jurídico de Doria, o pedido de R$ 220 mil foi feito na semana passada. Sampaio afirma que a música aparecer ao fundo foi uma questão ambiental, que por coincidência estava tocando no momento da filmagem.

"Me causa estranheza que eles tenham retomado esta história às vésperas da campanha eleitoral", diz Sampaio.

O vídeo foi tirado do ar "quando o João percebeu que poderia causar qualquer tipo de constrangimento em respeito aos artistas, mas não porque tivesse feito algo errado. Ficou comprovado pericialmente que não havia a hipótese de qualquer tipo de edição", afirma o coordenador jurídico do candidato ao governo de São Paulo.

Procurados por meio da assessoria de imprensa, os músicos informaram que não se retratarão sobre o assunto e que a ação agora corre em segredo de Justiça. Na época, eles publicaram uma nota de esclarecimento no Facebook.

A história começou em agosto de 2017 quando o então prefeito divulgou um vídeo em que aparece acompanhado, entre outros, do ex-jogador Ronaldo Nazário, para a inauguração de um campo de futebol no parque Ibirapuera, iniciativa da prefeitura com investimento da Nike.

Em 4/9, os autores notificaram Doria extrajudicialmente, solicitando a retirada do vídeo das contas de Doria nas redes sociais; a veiculação de um novo vídeo com retratação sobre o uso indevido da obra; e a busca de uma solução amigável.

Em 7/11, Doria respondeu. No texto, diz que "a produção do vídeo em questão em nada se relaciona com a Prefeitura de São Paulo, em matéria de recursos para veiculação". Diz que a peça foi produzida e postada "espontaneamente durante uma vistoria no novo campo de futebol".

À época, o ex-prefeito disse que é "fã de Marisa Monte, não apenas de suas músicas mas de sua trajetória" e que "não imaginou" que o uso da canção "pudesse criar qualquer tipo de constrangimento" a ela ou seus representantes.