Mark Wahlberg relembra rivalidade com DiCaprio no começo da carreira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Mark Wahlberg, 47, e Leonardo DiCaprio, 43, são bons amigos atualmente, mas já trocaram farpas no começo da carreira, segundo contou o próprio Wahlberg durante uma conferência para uma tradicional faculdade norte-americana.

A disputa teria ocorrido em meados de 1995, quando ambos gravaram o filme "Diário de Um Adolescente", de acordo com a revista "The Hollywood Reporter".

"Ele não me queria para o papel, e eu achava que ele não era o cara certo para o papel dele", disse. "Nós dois tínhamos de aprender a respeitar um ao outro", complementou. Na ocasião, Wahlberg viveu Mickey, e DiCaprio, Jim, dois jogadores de basquete que se envolviam com drogas.

A briga, porém, havia acontecido antes mesmo de iniciarem as gravações. Segundo Wahlberg, quando as filmagens começaram ambos conseguiram aparar as arestas. De lá para cá, se tornaram amigos e até atuaram juntos em "Os Infiltrados", em 2006, longa vencedor do Oscar.