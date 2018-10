Marlos quebra jejum de dois anos, mas lamenta "empate sem sabor" do Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há dois anos o atacante Marlos Moreno não sentia a alegria de marcar um gol. Neste sábado (27), contudo, ele foi autor do gol que garantiu empate do Flamengo com o Palmeiras no Maracanã e evitou que o time alviverde disparasse na liderança do Brasileiro.

Após a partida, o jogador comemorou o tento, mas lamentou o resultado que levou o Palmeiras a 63 pontos e manteve a vantagem de quatro pontos para o Flamengo, vice-líder.

"Uma noite incrível, fiquei muito contente, fazia tempo que eu fazia gol. São situações que acontecem no futebol", afirmou o jogador em entrevista ao canal Premiere.

A última vez que ele havia balançado as redes havia sido no dia 11 de junho de 2016, na derrota da Colômbia por 3 a 2 para a Costa Rica, na Copa América Centenário. Vindo do Atlético Nacional, ele foi apresentado no Flamengo em janeiro e só quebrou o jejum neste domingo, em seu 33º jogo pela equipe. Marlos, contudo, reconheceu que preferia ter feito o gol da vitória.

"É um prêmio ao empenho, ao trabalho, porque nunca deixei de lutar, de perseguir meu sonho, mas eu ficaria muito mais contente se fosse um gol que valesse três pontos", desabafou. "É sem sabor, mas enfrentamos uma grande equipe, são os primeiros. Jogamos bem, mas saímos com o empate."

A sete rodadas do fim do Brasileiro, a boa notícia para o Flamengo é que a vantagem em relação ao Internacional, terceiro colocado, foi mantida, já que o time gaúcho apenas empatou com o Vasco nesta rodada. O próximo compromisso da equipe rubro-negra será contra o São Paulo, no próximo domingo (4), no Morumbi.