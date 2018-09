Maroon 5 será atração do intervalo do próximo Super Bowl, diz revista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista americana Variety, especializada na cobertura da indústria do entretenimento, publicou, nesta quarta (19), que a banda Maroon 5 será a atração do intervalo do Super Bowl 2019.

Citando múltiplas fontes, porém sem identificá-las, a publicação ainda especula que a banda americana, de hits como "Girls Like You" e "What Lovers Do", ainda pode ser acompanhada de artistas como Cardi B e Kendrick Lamar, que já gravaram músicas junto do grupo.

O intervalo do Super Bowl é considerado um dos espaços mais nobres da indústria da música, e já recebeu nomes como Justin Timberlake, Beyoncé, Paul McCartney e Prince.

O evento marca a final da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, que começou no dia 8 de setembro, mas que só termina no dia 3 de fevereiro de 2019, em jogo disputado na cidade de Atlanta. Em 2018, estima-se que mais de 100 milhões de telespectadores assistiram ao evento.

A NFL não confirmou a informação divulgada pela Variety, e um porta-voz da liga afirmou que a especulação acerca de nomes que se apresentarão nos intervalos "é uma longa tradição".

O Maroon 5 também não confirmou a participação no evento.