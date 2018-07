Marta fica entre 10 melhores e briga por hexa no prêmio de melhor do mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Marta foi selecionada entre as 10 melhores do mundo em lista divulgada nesta terça-feira (24) e tentará conquistar pela sexta vez um prêmio oferecido pela Fifa. A vencedora será conhecida no dia 24 de setembro, em Londres.

Lucy Bronze (Lyon/Inglaterra), Ada Hegerberg (Lyon/Noruega), Amandine Henry (Lyon/França), Pernille Harder (Wolfsburg/Dinamarca), Samantha Kerr (Sky Blue/Austrália), Sami Kumagai (Lyon/Japão), Dzsenifer Marozsan (Lyon/Alemanha), Megan Rapinoe (Seattle Reign/EUA) e Wendie Renard (Lyon/França) são as outras concorrentes.

A lista foi definida por votação de especialistas escolhidos pela Fifa. O tempo compreendido para análise da performance vai de 7 de agosto de 2017 até 24 de maio de 2018.

Neste período, Marta se destacou no Orlando Pride, marcando 13 gols e dando seis assistências na campanha de seu time até os playoffs nos Estados Unidos. Pela seleção brasileira, a jogadora foi a capitã na conquista da Copa América.

Marta ganhou por cinco vezes prêmios com a chancela Fifa, de 2006 a 2010 (este último distribuído em conjunto com a Bola de Ouro da revista "France Football").

Presença constante entre as finalistas, a jogadora ficou fora da relação de 10 melhores de 2017, assim como já havia ocorrido em 2015.

A votação para a escolha começa nesta terça-feira no site da Fifa e se encerra no dia 10 de agosto. As três finalistas serão divulgados no começo de setembro. Atual detentora do prêmio, Lieke Martens não está entre as 10 melhores.