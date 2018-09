Marvel divulga fotos oficiais da atriz Brie Larson como a heroína Capitã Marvel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marvel divulgou fotos oficiais da atriz Brie Larson, 28, caracterizada como Carol, a heroína de Capitã Marvel. A personagem será uma piloto da força aérea com poderes alienígenas.

Brie estampou a capa da revista Entertainment Weekly e falou sobre a personagem: "Ela é agressiva e tem um temperamento difícil", contou. "Ela não pede desculpas por ser ela mesma", explicou Brie. O filme será ambientado nos anos 90.

O longa começa quando Carol já tem seus poderes, ganhos de uma raça alienígena chamada Kree. Carol deixou a vida na Terra para se integrar à equipe intergalática Starforce, da qual Jude Law, 44, é o comandante. "Ele vê os poderes de Carol como uma benção", afirmou Law.

"Controlar as emoções e usar os poderes com sabedoria é o mote principal da história", afirmou Jude Law.

Ao retornar à Terra, Carol descobre que há uma raça de alienígenas, os Skrulls, capazes de ameaçar o planeta. Os Skrulls são capazes de se transformarem em qualquer pessoa com quem tenham tido contato.

Outro ator que participa do filme é Samuel L. Jackson, no papel de Nick Fury, futuro chefe da Shield, e que será mostrado pela primeira vez antes do acidente que o fez perder um dos olhos.

Capitã Marvel está previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 7 de março de 2019.