Masp realiza evento para discutir formas de descolonização

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o objetivo de debater propostas que desafiem os legados coloniais em coleções e exposições de arte, o Masp promove o seminário Arte e descolonização entre os dias 18 e 19 de outubro.

Voltado para teóricos, curadores e artistas, o encontro conta com a participação da curadora canadense Candice Hopkins e da artista equatoriana Estefanía Peñafiel Loaiza, entre outros, e será o primeiro evento realizado em conjunto com o centro de pesquisa Afterall, da Universidade de Artes de Londres.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na bilheteria do museu no dia do evento.