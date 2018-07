Massa comemora renascimento 9 anos após acidente no GP da Hungria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nove anos depois de seu acidente no circuito de Fórmula 1 da Hungria, Felipe Massa usou seu Instagram, na tarde desta quarta-feira (25), para agradecer o apoio de todos que o ajudaram nesse período de sua vida e afirmou ter nascido de novo depois do ocorrido.

“Desculpe pela foto, mas hoje é um dia muito importante para mim. 25/07/2009: o acidente em Budapeste! Meu novo nascimento. Obrigado a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram, incluindo minha mulher e minha família”, escreveu o piloto brasileiro.

Na ocasião, durante os treinos de classificação para a prova na Hungria, Felipe Massa acabou tendo o capacete acertado por uma mola que se desprendeu do carro da frente, que era pilotado pelo também brasileiro Rubens Barrichello.

O piloto teve de ficar vários meses em recuperação depois do acidente na pista húngara, retornando as pistas somente no ano seguinte, 2010.

No fim de 2017, o brasileiro usou suas redes sociais para anunciar que deixaria a F-1, depois dos circuitos em Interlagos e Abu Dhabi.

Já em maio deste ano, Massa assinou com a equipe Venturi para disputar a temporada de Fórmula E de 2018 e 2019.