Massa de ar frio derruba temperaturas e provoca granizo no Paraná

Redação Bem Paraná com assessoria

A massa de ar frio que chegou ao Sul neste final de semana e derrubou as temperaturas em Curitiba nesta segunda-feira, 30, causou estragos em algumas cidades do Paraná. Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), uma forte chuva de granizo no final da tarde deste dominfo, 29, afetou a 2.615 pessoas, segundo o boletim de ocorrência da Defesa Civil do Paraná. Houve registro de granizo também em Rio Negro e Guaratuba.

Segundo o Simepar, o granizo foi provocada pela atuação de várias áreas de instabilidade sobre o centro e o leste paranaense. Em Rio Negro o granizo ocorreu perto das 16 horas. Houve também registro de granizo em São Francisco do Sul e Joinville/SC. Nesta madrugada não houve registro de chuvas no Paraná, mas o havia muita nebulosidade no litoral do Paraná.

Fez bastante frio entre o oeste, sudoeste e o centro-sul do Estado, com temperaturas abaixo ou perto dos 7°C em vários municípios. Em Curitiba, o dia amanheceu com 12ºC nesta segunda-feira, 30, e a máxima prevista é de 19ºC. O tempo fica ainda mais frio na capital paranaense. Segundo o Simepar, a mínima desta terça-feira, 31,deve ser de 10ºC e a máxima de 15ºC.

No entanto, o frio mesmo chega na quarta-feira, 1º de agosto, com os termômetros marcando 8ºC de mínima. O dia não vai esquentar muito. A máxima não passa dos 12ºC.