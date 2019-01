Massa termina em último no e-Prix do Marrocos; Di Grassi é 7º e Piquet, 14º

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O e-Prix de Marrakesh, no Marrocos, não foi bom para Felipe Massa. Em sua segunda corrida pela Fórmula E, o piloto da Venturi amargou a 18ª e última colocação após uma boa largada. Outros brasileiros no grid, Lucas Di Grassi terminou a prova na sétima colocação, enquanto Nelsinhi Piquet foi o 14º.

A corrida terminou com vitória do belga Jérôme d'Ambrosio. Ele assumiu a liderança após um toque entre António Felix da Costa e Alexander Sims, ambos da equipe BMW i Andretti Motorsport. Sims tentou ultrapassar por fora faltando pouco mais de 10 minutos e acabou tocando no português, que abandonou a prova. O britânico terminou em quarto.

O desempenho de Felipe Massa parecia que seria melhor que na estreia, quando terminou em 14º com duas punições. Logo na largada no Marrocos, o brasileiro ganhou cinco posições e pulou de 15º para 10º. Massa, no entanto, não conseguiu manter o ritmo e foi sendo ultrapassado volta a volta, encerrando na última colocação entre os que terminaram a prova.

A largada em si foi uma grande confusão. Largando na segunda colocação, Jean-Éric Vergne tentou ultrapassar o líder Sam Bird em um lugar onde não tinha espaço. O francês acabou tocando e rodando, indo parar no fim do grid. Ainda assim, fez uma grande corrida de recuperação e encerrou em quinto.

A confusão na largada respingou em Nelsinhou Piquet, que largou em nono e despencou para 18º. Mesmo ganhando algumas colocações, o brasileiro não conseguiu uma posição melhor que o 14º.

Lucas Di Grassi teve um desempenho contrário ao de Nelsinho. Largando em 11º, ele chegou a ter um toque na largada, mas seguiu em bom ritmo e pulou para sexto. Em determinado momento da corrida, chegou a brigar com D?Ambrosio pela terceira colocação, mas não teve sucesso e foi perdendo ritmo. Ele encerrou em sétimo.

O próximo e-Prix da F-E acontecerá em 26 de janeiro, em Santiago, no Chile.