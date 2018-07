 'MasterChef' Brasil: saiba tudo o que vai rolar na grande final terça-feira

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Na próxima terça-feira (31), chega ao fim a 5ª temporada do MasterChef Brasil. Após uma jornada de 21 episódios e muitas emoções, a Band transforma a final num evento. Com direito a estúdio interativo, presença de influenciadores e a participação de cerca de 800 convidados, conheceremos o novo melhor cozinheiro amador do país. Confira como será:

Os finalistas Hugo e Maria Antonia chegarão à Band a bordo de uma limusine. A recepção dos dois terá tapete vermelho e uma mega torcida de 400 pessoas no pátio da emissora. Em seguida, os competidores se encaminharão ao estúdio principal onde acompanharão, ao lado dos jurados, Ana Paula Padrão, familiares e convidados, as emoções do último episódio. Hugo Gloss comandará a prévia do programa e também recepcionará outros 200 convidados, entre jornalistas e influenciadores, no Estúdio Interativo Tim.

COMO SERÁ A PROVA FINAL

Para provar que merecem o título, na prova final, Hugo e Maria Antonia deverão criar um menu completo autoral. Cada um deverá apresentar pratos que sejam reflexo de suas trajetórias e que representem o que consideram o melhor de sua cozinha. O autor do melhor menu e dos pratos que conseguirem encantar e surpreender nossos três jurados, será o novo MasterChef Brasil . Os finalistas ressaltam a mudança que o programa causou em suas vidas: “Eu era dona de casa e estou saindo com uma profissão. Quero muito estudar, estagiar, procurar um emprego, porque somos amadores e a cobrança vai ser grande”, diz Maria Antonia. Para Hugo a transformação também foi grande: “ Eu exerci a odontologia por dois anos, mas não era o que me fazia feliz. Agora vou me dedicar integralmente à cozinha. O Hugo que deixa o programa está mais confiante, repaginado, muito melhor”, comemora.

PRÊMIOS

Quem vencer o talent show vai ganhar o cobiçado troféu MasterChef Brasil 2018, além de uma conta na Caixa com R$ 200 mil; uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu, em Paris; o lançamento da Citroën, o C4 Lounge; eletroportáteis e utensílios da Tramontina by Breville; uma viagem para a Itália para conhecer a fábrica da Barilla e acompanhar a final do Worldpasta Championship; e ainda criar uma receita exclusiva de molho de tomate para a linha Pomarola Chef. O segundo colocado ganhará uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu Ottawa, no Canadá. Ambos finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour – fora os prêmios acumulados durante o programa.

Mais uma vez o anúncio do vencedor do Masterchef Brasil será feito de forma inusitada. Mas esse é um segredo que a produção guarda a sete chaves. Só conferindo o programa pra saber.