MasterChef Profissionais começa com disputa acirrada por vaga na competição

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terceira temporada do MasterChef Profissionais (Band) começou nesta terça (21) com uma disputa por vagas. Diferente do que acontece nas outras temporadas, em que o programa começa com os participantes já selecionados, desta vez os escolhidos foram escolhidos após as primeiras provas.

Ainda com as malas, 14 participantes entraram no estúdio e se apresentaram para o público. Depois de conversarem e mostrarem para seus colegas seus pratos, exibidos em fotos ao redor do estúdio, os participantes se surpreenderam com outros 12 chefs que adentraram o estúdio.

"Não é tão fácil entrar na cozinha do MasterChef. Então, para pegar a dólmã, que é a chave de entrada na cozinha mais dificil e profissional do mundo, vocês vão ter que fazer alguns embates", anunciou Paola Carosella, jurada, quando os outros concorrentes entraram.

Cada disputa entre chefs teve um tema, anunciado pelos jurados. A apresentadora Ana Paula Padrão chamava os participantes para o duelo em duplas ou quartetos. No primeiro episódio, apenas sete dos 14 participantes foram definidos. Os próximos sete devem ser apresentados na próxima terça (28).

Os paulistas Alex e Roberta, o curitibano André, a carioca Heaven Delhaye, seu conterrâneo Rafael Gomes, o goiano Thales Alves e o gaúcho William foram os primeiros a conquistar a dólmã, traje usado pelos chefs em um restaurante.

Além do começo tumultuado, os participantes da terceira temporada do MasterChef Profissional terão que cozinhar no mato, com fogo e lenha e usar apenas ingredientes locais e sem instrumentos, em uma das provas da nova edição.

Com alguns programas já gravados, Henrique Fogaça afirma que uma das provas mais difíceis desta temporada será a divisão dos competidores em duas equipes que terão que cozinhar para 350 pessoas no jogo das estrelas da Liga Nacional de Basquete -a maior prova da história do MasterChef.