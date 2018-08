MasterChef Profissionais define seus 14 participantes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes definitivos da nova temporada do MasterChef Profissionais foram definidos na noite desta terça (28). Depois de nove embates e uma repescagem, 14 chefs estão na disputa pelos prêmios oferecidos pelo programa.

A terceira temporada do programa começou no dia 21 de agosto. Ao contrário das edições anteriores em que o programa começou com os participantes já selecionados, desta vez os escolhidos tiveram que passar por provas.

Os candidatos vêm de diversas partes do país, têm amplas experiências em restaurantes renomados e até passagens internacionais.