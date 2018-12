MasterChef Profissionais revela os seus dois finalistas com provas que testam a criatividade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terceira temporada do MasterChef Profissionais chega à reta final na Band. No programa desta terça-feira (4), a partir das 22h30, o público conhecerá os dois finalistas. Quem vencer a competição receberá prêmio de R$ 200 mil, além de uma cozinha equipada da Tramontina e mil reais em compras durante um ano no cartão Carrefour.

As últimas batalhas em busca do desejado título de campeão do MasterChef Profissionais vão colocar os três competidores, Heaven, Rafael e Willian, para mexerem com criatividade. Na primeira etapa da atração, eles terão de utilizar a cebola como a protagonista de um prato.

Para dificultar a vida deles, o mesmo ingrediente deverá aparecer de três formas diferentes. O autor do melhor prato será o primeiro finalista da temporada, que acontecerá no dia 11 de dezembro, com o anúncio do vencedor ao vivo.

Na última prova de eliminação, os dois cozinheiros restantes terão de preparar uma receita com a sela do cordeiro, uma das carnes mais nobres. O primeiro passo será desossar a carne para depois colocar o recheio nela.

Os dois concorrentes terão de servir a sela do cordeiro com um molho e com pelo menos três acompanhamentos. O melhor prato da noite garante a segunda vaga para final. O programa também será reprisado no canal Discovery Home & Health, às sextas, às 20h30, com reapresentação aos domingos, às 18h50.