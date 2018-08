MasterChef Profissional fará os participantes cozinharem no mato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma volta às origens. Os participantes da terceira temporada do MasterChef Profissional (Band) terão que cozinhar no mato, com fogo e lenha e usar apenas ingredientes locais e sem instrumentos, em uma das provas da nova edição.

"Fiquei muito surpresa em ver como eles lidaram com o fogo, essa prova tirou muitos participantes da zona de conforto", disse Paola Carosella, uma das juradas do programa ao lado de Erick Jacquin e Henrique Fogaça.

Na edição Profissional de 2017, o vencedor foi Pablo Oazen, que superou Francisco Pinheiro e levou o prêmio de R$ 200 mil e uma viagem para Dubai. Já neste ano, o vencedor da temporada receberá apenas a premiação em dinheiro, no mesmo valor.

A nova temporada do MasterChef Profissional começa na próxima terça (21), às 22h30, na Band, duas semanas após o término da edição amadora no qual a gaúcha Maria Antônia Russi Martello conquistou o título do programa culinário.

Seguindo modelo semelhante ao adotado na verão amadora, a Band resolveu também selecionar os candidatos por meio de embates diretos. Porém, apenas 26 profissionais vão duelar para conquistar uma das 14 vagas do programa. Na edição amadora, foram 38 competidores.

Desde 2014 como jurada do MasterChef, tanto amador quanto profissional, Paola Carosella afirma que a cada competição o nível de exigência cresce muito. "Quero ter ser o paladar do telespectador, de quem está em casa nos assistindo e não saboreou aquele prato. Falar o que está bom e o que não está, para que o público saiba."

Com alguns programas já gravados, Henrique Fogaça afirma que uma das provas mais difíceis desta temporada será a divisão dos competidores em duas equipes que terão que cozinhar para 350 pessoas no jogo das estrelas da Liga Nacional de Basquete. Essa será a maior prova da história do MasterChef.

"O principal desafio dos participantes é, sem dúvida, o controle emocional. Independentemente de ter ou não experiência na cozinha, é o controle emocional que ajuda. Se o participante se desesperar, não tem como dar certo aquele prato", explica Fogaça.

O mais novo papai do trio de jurados, Erick Jacquin diz que gostaria de estar do outro lado da bancada. "Acho que aprenderia muito, já que ninguém sabe fazer tudo." Na final da verão amadora do programa culinário, Jacquin anunciou que seria pai de gêmeos. O sexo dos bebês ainda não foi revelado, pois, segundo o chef, no dia do exame de ultrassonografia não estavam em posição favorável.

ara a apresentadora Ana Paula Padrão, o MasterChef ajuda a coroar a profissão de chef de cozinha. "Hoje, as pessoas podem dizer que têm orgulho de serem chefes e cozinheiros, coisa que, antes do programa, não acontecia. A profissão agora tem um glamour."

Serão 17 episódios cheios de desafios cada vez mais exigentes para testar as habilidades dos participantes. O vencedor ganha R$ 200 mil reais, além de uma cozinha equipada da Tramontina e mil reais em compras durante um ano no cartão Carrefour. O programa também será reprisado no canal Discovery Home & Health, às sextas, às 20h30, com reapresentação aos domingos, às 18h50.

No ar desde 2014 em diversos formatos (com cozinheiros amadores, profissionais e crianças), o reality gastronômico MasterChef teve, em sua última temporada, uma constante oscilação de audiência. Com média de cinco pontos de audiência e picos de sete pontos no Ibope da Grande São Paulo, o programa garantiu à emissora o terceiro lugar na maioria dos dias de exibição (Cada ponto do Kantar Ibope equivale a 72 mil domicílios).

"ME ACUSARAM DE TER SIDO GROSSA", DIZ PAOLA

Na última edição do MasterChef amador, Paola foi acusada por internautas de ter sido grossa com uma participante, Katleen. A participante deveria usar carne de jacaré na prova de eliminação e a escondeu para dizer que a carne já estava escondida, como fica quando está no fundo da lagoa.

"Ela começou com uma cozinha muito saborosa, de raiz. Mas, no programa, a gourmetização pegou ela, que passou a querer copiar o que via e se desconectou do que ela sabia fazer. Se perdeu nas aparências. A comida tem que satisfazer o paladar, a alma e a barriga, foi o que disse a ela", contou Paola.