Matheus Mazzafera fala sobre rotina de trabalho entre TV e YouTube

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matheus Mazzafera, 37, contou sobre como tem lidado com os múltiplos compromissos de trabalho depois que passou a se apresentar na televisão ao mesmo tempo em que mantém seu canal no YouTube.

O apresentador do canal Hottel Mazzafera passou a integrar o Vídeo Show, da Globo, no segundo semestre deste ano, além de participar do TV Vogue.

"Eu estou ficando bem louco. Estou gravando onze vídeos por semana, trabalhando muito. Tenho zero tempo livre, até mesmo em finais de semana", conta.

Apesar da rotina cheia, Mazzafera afirma que chegar à emissora sempre foi um desejo. "É uma coisa que eu sempre quis, e estou muito feliz, mas também muito cansado. Fui a um dermatologista porque estava perdendo cabelo do lado direito".

Mazzafera diz que a experiência na televisão tem lhe dado a possibilidade de falar sobre novos assuntos e colocar em prática novas ideias.

"Mas tem limites: eu não posso falar certos palavreados que eu falo na internet. Tenho que saber que estou falando para uma censura livre", afirma. "Estou fazendo meu nome, por enquanto esse é o meu foco. Pretendo continuar por mais um tempo assim, nesse ritmo."

FAMOSOS ENTREVISTADOS

Conhecido pela personalidade mais extrovertida e por conseguir revelações de famosos, Mazzafera afirma que diferente do que algumas pessoas pensam, ele não é "amigo dos famosos" - apesar do trabalho já ter lhe rendido algumas amizades.

"Já me surpreendi positivamente com muitas pessoas. Uma delas foi a Joelma. Ela veio me dar a entrevista, e eu achava que ela era uma pessoa 'normal'. Descobri que é uma pessoa maravilhosa. Agora, toda vez que ela vem aqui a gente conversa", conta o apresentador.

Mazzafera afirma que o canal o permitiu entrevistar pessoas que sempre adimirou, como Silvio Santos, mas que ainda tem vontade de fazer um "especial de fim de ano" com Sandy, Tatá Werneck, Alessandra Ambrosio e Luan Santana. "Quero trazer pessoas que estão lançando alguma coisa, que tenham o que falar."

TRAJETÓRIA

Natural de Minas Gerais, Mazzafera é graduado em moda por uma universidade de Milão e chegou a trabalhar na revista Vogue Itália, dentre outros veículos. No mesmo momento em que percebeu não ter vontade de trabalhar com moda, acabou entrando para o mundo dos programas televisivos.

Após trabalhar na RedeTV, Record e Bandeirantes, Mazzafera passou um período desempregado, momento em que resolveu dar início ao seu canal no YouTube.

"Abri meu canal pensando em ficar lá até voltar para a televisão, mas acabou virando a minha paixão", conta. "Eu apanhei muito no começo, porque muitas pessoas do meio criticavam."

Sem verba e gravando os vídeos em casa, o apresentador persistiu no canal e sua personalidade acabou chamando a atenção de emissoras como a Globo.

"Fico feliz quando olho para trás. Eu cheguei lá, e agora vou continuar trabalhando para continuar lá. Foi um trabalho de uma vida inteira."