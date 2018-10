Matheus Nachtergaele vota com livro de artista que foi censurado por nu no MAM

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matheus Nachtergaele foi votar com um livro em punho a exemplo de outros colegas artistas. A iniciativa é parte de um protesto contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL).

Ele escolheu a obra "Nunca Juntos mas ao Mesmo Tempo", do coreógrafo Wagner Schwartz, conhecido pela performance "La Bête", em que ele ficava nu, e o público poderia tocá-lo. A performance que aconteceu no MAM-SP (Museu de Arte Moderna) e foi censurada após uma criança ser filmada tocando nos pés do artista.