Matthew McConaughey conta história para dormir em aplicativo de meditação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matthew McConaughey, 49, topou fazer um trabalho diferente e, desta vez, longe das câmeras.

Em uma parceria com o aplicativo de meditação Calm, o artista de "Clube de Compras Dallas", "Interestelar", "Magic Mike" e "O Lobo de Wall Street" empresta sua voz para contar uma história de 35 minutos.

A narrativa se chama "Wonder" e tem a intenção de proporcionar sono ao ouvinte, com mensagens reflexivas e de incentivo, e música ao fundo.

Além da nova história com McConaughey, o Calm já tem cerca de 120 contos armazenados. Ele custa US$ 12,99, mas oferece um período de teste gratuito por uma semana.

Por coincidência, Matthew McConaughey estreará em breve do filme "Calmaria". Apesar do nome, a trama dirigida e roteirizada por Steven Knigh é um suspense, que conta a história de um capitão de barco de pesca abordado por sua ex-mulher para assassinar seu marido.

Com Anne Hathaway, Djimon Hounsou, Jeremy Strong e Diane Lane no elenco, o filme estreia no Brasil no dia 4 de abril do próximo ano.