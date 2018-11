Mattos lidera festa do Palmeiras com provocações ao Fla e rivais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fez uma festa que entrou pela madrugada desta segunda-feira (26) para celebrar a conquista do decacampeonato brasileiro, sacramentada com a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no domingo (25), em São Januário.

Com a presença de milhares de torcedores em frente ao CT do time alviverde, na zona oeste de São Paulo, o maestro da festa foi o diretor de futebol, Alexandre Mattos. Ele comandou o evento provocando os rivais. O primeiro foi o Flamengo: "Cheirinho é meu p..." foi o grito entoado pelo elenco e repetido pela torcida.

O dirigente aproveitou a situação para reunir todos os atletas, incluindo os das categorias de base. Luan, zagueiro revelado pelo Vasco, rival histórico do Flamengo, não cansava de pedir a mesma música em provocação aos rubro-negros. "Eu odeio esses caras, vamos cantar?", gritava o zagueiro para o delírio dos presentes.

Mattos também chamou Lucas Lima, que não teve preocupação nenhuma em embalar o grito de "Santos é o c..., lugar de peixe, é dentro do aquário". Apesar de ter brilhado para o futebol brasileiro na Vila Belmiro, o meio não teve vergonha em entoar a provocação.

O trio elétrico do Palmeiras, inclusive, recebeu a presença ilustre de Nickollas Grecco, o torcedor com deficiência visual que virou uma celebridade após ser filmado no Allianz Parque torcendo para o time alviverde com o apoio da mãe, Sílvia, que narrava os lances da partida ao filho.

Por fim, Mattos aproveitou a situação para brincar com a renovação de Fernando Prass e Jailson. Os dois têm contrato até dezembro e esperam a diretoria iniciar as conversas. "Será que eu tenho que renovar com ele", brincou Mattos sobre Prass.

Depois de ter o deca confirmado, os palmeirenses devem receber folga. A equipe alviverde encerra sua participação no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (2), contra o Vitória, em seu estádio.