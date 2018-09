Mau tempo faz Ciro Gomes e Boulos cancelarem agenda de campanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mau tempo no estado de São Paulo fez os candidatos à Presidência Ciro Gomes (PDT) e Guilherme Boulos (PSOL) cancelarem as agendas de campanha nesta segunda-feira (17).

Ciro Gomes tinha uma panfletagem no Largo 13 de maio, na zona sul da cidade de São Paulo.

Já Boulos iria para São José do Rio Preto, mas a campanha informou que o tempo afetou as condições dos aeroportos.

Com isso, o psolista fará reuniões no comitê de campanha para preparar os atos de campanha para a mobilização do dia 29 convocada por mulheres contra Bolsonaro.