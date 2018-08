Mauricio de Sousa pode entrar em livros dos recordes com 'Gibizão da Mônica'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criada em 1959, "A Turma da Mônica" entrará pela primeira vez no Guinness Book, o livro que registra recordes mundiais. No próximo domingo (5), o quadrinista Mauricio de Sousa, criador da série de histórias em quadrinho, lançará na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo o maior gibi do mundo.

Com um metro de altura por setenta centímetros de largura, o "gibizão" será avaliado por um juiz e por um engenheiro do Guinness e poderá ser comprado pelo público na Bienal por mil reais. A feira de livros começou na sexta-feira (3) e vai até o dia 12 de agosto no Pavilhão do Anhembi, na zona norte de São Paulo.

Presidente da Panini Brasil, José Eduardo Martins, diz que a ideia era trazer algo nunca visto pelos fãs da "Turma da Mônica". "Pensamos em oferecer para os colecionadores e fãs algo diferenciado e curioso para ficar para a história e reconhecido como um produto único."

"Sentei na minha poltrona e precisei usar os pés para segurar o livro", brinca Mauricio de Sousa. "Por enquanto, temos o maior livro do mundo. Quando criarem um maior, vamos ter que puxar esse mais um pouco."

A ideia da revista, segundo o quadrinista, foi da editora e dos colegas da Mauricio de Sousa Produções. "Ser o único em alguma coisa, em qualquer atividade, é legal", diz o quadrinista. "Entrando naquele catálogo, vão saber no mundo todo que a Mônica existe."

Atualmente, "Cruzader(TM): Agent Of The Vatican", do americano Omar Morales, é a revista em quadrinhos que detém o título do Guinness. A publicação tem 94,46 cm de altura por 60,96 cm de largura.

Segundo Martins, o maior desafio técnico da produção do "gibizão" foi desenvolvê-la de forma mais similar possível ao original da "Turma da Mônica". "Quando iniciamos a produção, era importante criar um produto novo e com uma estrutura firme para que as pessoas possam folhear e ler sem correr o risco de envergar ou rasgar o produto."

O conteúdo do gibi é composto por 16 páginas com seis histórias e uma tirinha no final. Segundo a editora Panini, um dos critérios foi pensar em histórias com vários personagens diferentes. Estão na revista as histórias: Astronauta, Cebolinha, Mônica e a Turminha, Penadinho, Mônica e Magaly e Bidu e Franjinha.

"Os personagens e as histórias aparecem em tamanho especial, mas sem perder as características do gibi tradicional", afirma Martins.

Mauricio de Sousa espera que as crianças se divirtam com o "gibizão" de uma história que vem marcando gerações. "Criança é um bichinho muito esperto, muito ágil. Espero que elas brinquem com o livrão."