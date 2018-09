Maurício Destri, de 'Orgulho e Paixão', e Gil Coelho são fotografados aos beijos no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gil Coelho, 31, e Maurício Destri, 27, foram vistos aos beijos no Baixo Gávea, no Rio de Janeiro, na noite desta terça (18). As fotos, clicadas em dois momentos da noite, mostram eles conversando em um bar e, depois, conversando em frente a um apartamento em Copacabana.

Destri, que está no ar em "Orgulho e Paixão", da Globo, já namorou com Bruna Marquezine. Gil Coelho interpreta Tiago na novela "Jesus" e já esteve em um relacionamento com Fabiula Nascimento, além de ter namorado Monique Alfradique.

Ambos são amigos próximos e aparecem juntos em diversas publicações nas redes sociais. No dia 3 de setembro, aniversário de Destri, Gil Coelho publicou uma homenagem ao amigo.

"Ainda bem que nessa estrada da vida, você cruzou no meu caminho, meu grande amigo. Irmão, parceiro e confidente! [...] Eu escolhi você meu grande amigo. Te amo e aproveita seu lindo dia", escreveu ele.

Gil também esteve recentemente no seriado "Desencontros", do Canal Sony, em que gravou ao lado de Rainer Cadete uma história romântica sobre um casal homossexual que mantinha a descrição para que a família não descobrisse a relação.

