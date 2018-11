Maurício Galiotte é reeleito presidente do Palmeiras por três anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 1.843 votos, Maurício Galiotte foi reeleito presidente do Palmeiras, em eleição realizada neste sábado (24), no Ginásio do Allianz Parque, e vai comandar o clube por mais três anos.

Genaro Marino, candidato de oposição e atual vice-presidente, foi derrotado com 1.176 votos. O sistema de eleição no Palmeiras conta com urnas eletrônicas e tem o associado do clube como eleitor. No total, 8.140 pessoas poderiam votar.

Segundo informações do Palmeiras, a primeira ação do presidente deve ser a renovação com a Crefisa. Os donos da empresa, José Roberto Lamacchia e Leila Pereira são conselheiros do clube.

Outras promessas são a renovação com Alexandre Mattos e o técnico Felipão.

Os vices do clube com Galiotte são: Paulo Roberto Buosi, Décio Perin, Alexandre Zanotta e José Eduardo Caliari.