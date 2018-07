Maurício Leão e Jovana Fuganti são campeões

Neste final de semana foi realizado o 14º Open Royal Golf, mais um ano, o torneio abriu o ranking da FPCG com sucesso. O número de atletas inscritos foi surpreendente, lotando o evento. As condições climáticas favoreceram para que os golfistas atingissem bons resultados.

No primeiro dia, Maurício Leão fez a melhor volta do torneio, tornando-se líder da competição com -1, no domingo realizou uma volta de 71, totalizando 140 tacadas para se tornar o grande campeão da categoria masculina. Daniel Celestino foi o vice com apenas duas tacadas de diferença, total de 142.

Na categoria feminina Jovana Fuganti foi a grande campeã, com o melhor resultado de 167 tacadas. A vice-campeã foi Denise Santos, com apenas uma tacada de diferença, total de 168.

Na categoria M1, o vencedor foi Kouchi Yui com 131 net, o segundo lugar ficou para Tibiriça Messias com 136, e o terceiro colocado foi Thiago Takemura com 137 net.

Na categoria M2, o primeiro lugar ficou para Alessandro Bergamasco com 134 net, seguido de Ulisses Morais com 140 e Antonio Donizette de Sá com 142 net.

Na categoria M3, o campeão foi José Lima dos Santos com 139 net, Ademir Grik ficou em segundo com 141 e Paolo Anselmi em terceiro com 142 net.

Na categoria M4 Stableford, o vencedor foi Hans Wagner com 72 pontos, em segundo Rômulo Martins com 71, em terceiro Daoud Nasser com 69 pontos.

Na categoria F1 o primeiro lugar ficou para Aliteia Lourenço com 140 net, seguida de Maria Gabriela Montesi com 149, e em terceiro Eliana Higino Silva com 150 net.

Os patrocinadores do torneio são: Divesa, André Paulino e Sabin. Os apoiadores são: Mercados Mufatto, Copacol, Zanni, Dentalclean, Panvel, Castro Clínica, Hoftalon, Centro do Coração, Ecocardio, Recos e Itamaraty.

FAÇA SUA INSCRIÇÃO PARA O 70º ABERTO DA CIDADE DE CURITIBA – GCC

O Graciosa Country Club realizará a 1ª Etapa do 70º Campeonato Aberto da Cidade de Curitiba nos dias 29 a 31 de março, o evento é válido para os rankings mundial, nacional e estadual. A 2ª Etapa ocorre nos dias 07 e 08 de abril valendo pontos para o ranking estadual.

A programação social para a 1ª etapa acontecerá na sexta-feira, dia 30, com um jantar de confraternização no restaurante do clube e no sábado será realizada a entrega dos prêmios às 18 horas.

Para a 2ª etapa acontecerá um Happy Hour no restaurante do clube, sábado, dia 07. No domingo será realizada a premiação às 18 horas.

Os interessados poderão se inscrever através da ficha online, ou pela secretaria do clube no e-mail: [email protected] O valor das inscrições para a 1ª Etapa das categorias masculina e feminina é de R$ 450,00 e para juvenil R$125,00. Para a 2ª Etapa o valor é de R$300,00 em ambas as categorias e R$125,00 para juvenis.

PRIMEIRO ALBATROZ REALIZADO NO PINE HILL

O primeiro Albatroz do campo do Pine Hill Golf Club, foi realizado nesta quarta-feira, pelas mãos do golfista Nereo Muller. Ele utilizou um híbrido 19° graus, para embocar com a segunda tacada a uma distância de 230 jardas da bandeira, no buraco 1 de par 5 (581 jardas).

Presenciaram o feito, Pablo de La Rua, Gilberto Magalhães, Renato Gouveia e Nelson Torres.

A FPCG o parabeniza pelo feito extraordinário !!

HOLE IN ONE – GCC - FARUK

Sexta-feira no Graciosa Country Club, dia 9 de fevereiro, o golfista Faruk El Khatib, fez a festa no green do buraco 5, com seu segundo hole in one. Jogavam com ele Felix Hoette e Arthur Leme da Silva Neto.

Parabens Faruk!!

HOLE IN ONE – GCC - ILDEU

No dia 14 de fevereiro, pós carnaval, o golfista Ildeu Hintz realizou um hole in one no buraco 13 do Graciosa Country & Club. Jogavam com ele José Bianeck, Ovidio Ferreira e Sergio Pitaki.

A FPCG o parabeniza pelo feito!