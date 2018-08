Maurício Meirelles estreia no Vídeo Show com entrevista do ator Bruno Gissoni

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-contratado da Globo, o humorista Maurício Meirelles vai entrar para equipe do programa Vídeo Show nos próximas dias. Seu primeiro quadro será uma entrevista com o ator Bruno Gissoni, o Diogo Uirapuru de "Orgulho e Paixão", novela da faixa das 18h da emissora.

A ideia é que Meirelles, que já foi apresentador da versão brasileira do CQC (2008-2015), na Band, use seu lado humorista para fazer entrevistas mais inusitadas. "Adoro criar formatos, ideias, sacadas e a Globo é o lugar que tem mais possibilidades de fazer conteúdo, em especial o Vídeo Show."

De acordo com o humorista, a ideia do programa é usar um pouco mais a linguagem cômica: "Fiquei motivado na hora". Meirelles disse ainda que sente frio na barriga com a estreia. "E cada ano que passa a minha barriga aumenta".

Além do ex-CQC, a Globo também contratou o humorista Márvio Lúcio, o Carioca, do Pânico, para integrar a equipe de apresentadores após a saída de Otaviano Costa, que prepara uma atração própria na emissora. Carioca também deve estrear nos próximos dias no programa de variedades.

Depois de uma pequena pausa devido à Copa da Rússia, o Vídeo Show voltou no dia 16 de julho com uma equipe nova. Sophia Abrahão passou a ser a principal âncora do programa, com a companhia de Vivian Amorim, Fernanda Keulla e de Ana Clara nas redes sociais. Outra novidade da atração foi o ator Felipe Titto, que se une a Marcela Monteiro nas reportagens do programa.